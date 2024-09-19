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MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler!

MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kaymaçina hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kaymaçina hazırladı. Peki, Kaymaçina tarifi nedir? Kaymaçina nasıl yapılır? Kaymaçina nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kaymaçina aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina nedir? Kaymaçina nasıl yapılır, Kaymaçina yapılırken nelere dikkat edilir?

KAYMAÇİNA MALZEMELERİ

Kaymaçina veya Kaymakçina, Balkan mutfağına özgü bir tatlı çeşidi. Görüntü olarak Triliçe'ye benzer. Bosna Hersek mutfağında bulunur. Pomak mutfağında ayrıca yapılmaktadır.

Kuzey Makedonya ve Kosova'daki Türkler, Arnavutlar ve Makedonlar tarafından yapılan sütlü bir tatlıdır. Türkiye'de Balkan göçmenleri dışında pek bilinmemekle beraber, son yıllarda popülaritesi artmıştır. Temel unsurları süt ve yumurtadır. Süt ve yumurta karıştırılarak fırında pişirilir. Süt ve yumurtanın birbirine oranının ve pişirme süresinin çok hassas değerlere sahip olduğu bir tatlı türüdür. Bu nedenle hazırlanışı zor bir tatlıdır. Tatlının ana şehri Gostivar olarak bilinmektedir. 1950'li yıllarda Kuzey Makedonya ve Kosova'daki Türklerin ve Arnavutların Türkiye'ye göç etmesi ile Türkiye'de muhacirlerin yoğun yaşadığı şehir ve semtlerdeki bazı pastane ve kafelerde de yapılmaya başlanmıştır.

Kaymaçina (6 Kişilik)

Malzemeler :

• 1 kg süt

• 7 yumurta

• 1 adet portakal

• 2 su bardağı şeker

• 1 su bardağı portakal suyu

HAZIRLANIŞI : 1 su bardağı şekeri devamlı karıştırarak karamel haline getirin,üzerine 1 su bardağıportakal suyunu dökerek karamele ilave edin ve kısık ateşte kaynayana kadar devamlı karıştırp soğuması için bırakın. Yumurtaların hepsini bütün olarak şekerle köpük köpük olana kadar çırpın. Süt ilave edip çırpmaya bir müddet daha devam ederek pişirmek için tercihen cam bir kaba koyup orta hararetli fırına atın.soğuduktan sonra karışımı üzerine ilave edip.kaşıkla servis yapın 1 saat kadar (tatlının üzerinde kahverengi gözenekler meydana gelene kadar) pişirdikten sonra soğutup servis yapın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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