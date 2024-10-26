MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Katmer aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer nedir? Katmer nasıl yapılır, Katmer yapılırken nelere dikkat edilir

KATMER MALZEMELERİ?

• 4 adet yufka

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

• Pudra şekeri (servis için)

KATMER NASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlamak için, dövülmüş ceviz içini bir kaseye alın. Üzerine toz şeker ve tarçını ekleyin. Karıştırarak malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Bir yufkayı düz bir şekilde tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Diğer bir yufkayı da üzerine serin ve ona da tereyağı sürün. İkinci yufkanın üzerine de iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sararak dolayın ve elinizle hafifçe bastırarak sıkıca kapatın. Rulo şeklindeki yufkaları istediğiniz kalınlıkta dilimleyin.

Dilimlenmiş yufkaları tezgah üzerine alın ve üzerine hafifçe bastırarak açın. Her dilimi hafifçe unlayarak açmanız daha kolay olacaktır.