TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, MasterChef kaşık kime atıldı? 2022 MasterChef kaşık kim aldı? İşte detaylar...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, takım dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Hangi yarışmacının kaşık aldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef kaşık kime atıldı? 2022 MasterChef kaşık kim aldı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

MASTERCHEF KAŞIK KİME ATILDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam takım oyunu gerçekleşti. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Şefler tarafından kaşık alan kişi ise Metin oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak'ın ismini verdi. Diğer yarışmacıların oylarıyla ikinci eleme adayı Barış oldu.