26 Ağustos Cumartesi 2023 Masterchef programında Somer Şef bir yarışmacının yemeği için kaşığı masaya koydu. Peki, Somer Şef kime kaşık atacak? Masterchef'te Somer Şef hangi yarışmacıya kaşık attı, kimin tabağını çok beğendi? Masterchef kaşığı kim aldı 2023? Masterchef Somer Şef kime kaşık attı? 26 Ağustos Cumartesi Masterchef kim kaşık attırdı, kime kaşık atıldı? İşte kısaca bilgiler...

Somer Şef hangi yarışmacıya kaşık attı? Masterchef'te kaşık alan yarışmacı kim oldu? Hangi yemeğe kaşık atıldı? Hangi yemeğe ve tabağa kaşık atıldı? Masterchef Somer Şef kime kaşık attı? 26 Ağustos Cumartesi Masterchef kim kaşık attırdı? Somer Şef hangi yarışmacıya kaşık attı? İşte kaşık kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF'TE BUGÜN SOMER ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

Fragmanda yer alan görüntülere göre Somer Şef, bugünkü (26 Ağustos Cumartesi) yeni bölümde bir yarışmacıya kaşık attı. Fakat kime kaşık attığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

MASTERCHEF KAŞIĞI KİM ALDI 2023?

Somer Şef'in kaşık attığı isim programda açıklanacak.