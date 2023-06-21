21 Haziran Çarşamba 2023 Masterchef programında Mehmet Şef bir yarışmacının yemeği için kaşık attı. Peki, Mehmet Şef kime kaşık attı? Masterchef'te Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı, kimin tabağını çok beğendi? Masterchef kaşığı kim aldı 2023? Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Haziran Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı, kime kaşık atıldı? İşte kısaca bilgiler...

Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı? Masterchef'te kaşık alan yarışmacı kim oldu? Hangi yemeğe kaşık atıldı? Hangi yemeğe ve tabağa kaşık atıldı? Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Haziran Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı? İşte kaşık kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF'TE BUGÜN MEHMET ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

Fragmanda yer alan görüntülere göre Mehmet Şef, bugünkü (21 Haziran Çarşamba) yeni bölümde bir yarışmacıya kaşık attı. Fakat kime kaşık attığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

MASTERCHEF KAŞIĞI KİM ALDI 2023?

Mehmet Şef'in kaşık attığı isim birazdan açıklanacak.

Eray ve Tanya ikilisinden bir isim kaşık kazandı. Birazdan belli olacak.