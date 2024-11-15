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MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler!

MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler!
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Karnıyarık tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel karnıyarık hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında karnıyarık hazırladı. Peki, karnıyarık tarifi nedir? karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık nedir?

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif karnıyarık aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık nedir? Karnıyarık nasıl yapılır, karnıyarık yapılırken nelere dikkat edilir?

KARNIYARIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

KARNIYARIK MALZEMELERİ

4 kemer patlıcan

200 gr kıyma

2 diş sarımsak

1 soğan

2 çarliston biber

1 kırmızıbiber

1 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri

1.5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Üzeri için

Domates

Biber

KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup orta kısmını bıçakla çizin ve tuzlayarak 10 dakika bekletin.

Sudan geçirerek kurulayın ve kızgın yağda kızartın.

Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun.

Kıymayı, biberleri, salça ve doğranmış domatesi ilave edin.1.5 su bardağı su ekleyip tuz ve karabiber ila tatlandırın ve kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Suyunu süzdürüp içine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Patlıcanları fırın kabına dizip içlerine kıymalı karışımı doldurun. Üzerine domates ve biber dilimi yerleştirip kıymanın suyundan gezdirin ve 10 dakika pişirip sıcak servis yapın.

Karnıyarığı pirinç pilavı ve ezme salata ile birlikte servis edebilirsiniz.

KARNIYARIK PÜF NOKTALARI NEDİR?

Tarife başlamadan önce patlıcanları tuzlu ve sirkeli suda 15 dakika bekletin. Bu sayede acılıkları gidecektir.

Patlıcanları kızarttıktan sonra mutlaka kağıt havluda bekletin. Böylece fazla yağını süzebilirsiniz.

İç harcı çok doldurmamaya özen gösterin. Patlıcanlar piştiğinde harcın dökülmemesi gerekir.

Hazırladığınız patlıcanları tencerede veya fırında pişirebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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