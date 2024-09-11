MasterChef Karides Güveç tarifi! En güzel Karides Güveç tarifi! Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Karides Güveç aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç nedir? Karides Güveç nasıl yapılır, Karides Güveç yapılırken nelere dikkat edilir

MAZLEMELER

Karides

50 g tereyağı

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı ılık su

Pul biber, karabiber ve tuz

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 adet kırmızı soğan

2-3 diş sarımsak

KARİDES GÜVEÇ NASIL YAPILIR?