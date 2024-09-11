MasterChef Karides Güveç tarifi! En güzel Karides Güveç tarifi! Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Karides Güveç hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Karides Güveç hazırladı. Peki, Karides Güveç tarifi nedir? Karides Güveç nasıl yapılır? Karides Güveç nedir?
Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Karides Güveç aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç nedir? Karides Güveç nasıl yapılır, Karides Güveç yapılırken nelere dikkat edilir
MAZLEMELER
Karides
50 g tereyağı
½ çay bardağı zeytinyağı
½ çay bardağı ılık su
Pul biber, karabiber ve tuz
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
1 adet kırmızı soğan
2-3 diş sarımsak
KARİDES GÜVEÇ NASIL YAPILIR?
- Orta ateşte ısıttığınız tavaya tereyağını ekleyip eritin. Eriyen yağın içine sarımsakları ekleyip birkaç dakika kavurun.
- Zeytinyağını da ekleyip önceden kestiğiniz soğan ve biberleri tavaya ekleyip biraz soteledikten sonra karidesleri ekleyin. Baharatları da ekleyip karıştırdıktan sonra karışımı güveç kabına alıp üzerine tereyağı, ılık su ve kaşar ekleyerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.