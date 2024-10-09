MasterChef kardemummabullar tarifi! En güzel kardemummabullar tarifi! Kardemummabullar tarifi nasıl yapılır? Kardemummabullar için malzemeler!

İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif kardemummabullar aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, kardemummabullar tarifi nasıl yapılır? Kardemummabullar nedir? Kardemummabullar nasıl yapılır, kardemummabullar yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER

İçindekiler

150 ml süt

2 tatlı kaşığı instant maya (2,25 tatlı kaşığı aktif kuru maya, 17,5 gr yaş maya)

1 büyük yumurta

1 yumurta sarısı

50 gram şeker

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 çay kaşığı öğütülmüş kakule

1/2 çay kaşığı tuz

375 gram çok amaçlı un veya ekmek unu

57 gram tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

DOLDURMA

71 gram tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış

65 gram esmer şeker

1,5 çay kaşığı öğütülmüş kakule

Bir tutam tuz

ÜSTÜNDEKİLER

1 yumurta (yumurta sürmek için)

İnci şekeri (turbinado şekeri, ham şeker, normal şeker de işe yarar)

YAPILIŞI

Aktif kuru maya kullanıyorsanız, sütü mikrodalgada veya ocakta "fingervarm" (parmak sıcaklığında) olana kadar ısıtın, yani dokunulduğunda ılık ama sıcak değil. Mayanızı, tarif için gereken az miktarda şekeri ekleyin, karıştırın ve karışım köpürmeye başlayana kadar 5-10 dakika bekletin. Anında maya kullanıyorsanız, mayayı ılık süte ekleyin - genellikle köpürmesini beklemenize gerek kalmaz, ancak şüpheniz varsa maya paketinizin üzerindeki talimatları izleyin!

Yumurta, yumurta sarısı, kalan şeker, vanilya özü, kakule ve tuzu büyük bir kasede veya mikser kasesinde birleştirin. İyice karıştırın.

Süt ve maya karışımını yumurta karışımına ekleyin ve birleşinceye kadar çırpın veya karıştırın.

Unu ekleyip tahta bir kaşıkla veya mikserin hamur karıştırma aparatını kullanarak karıştırın.

Hamur yumuşak bir kıvama gelmeye başlayınca içine yumuşamış tereyağını da ekleyin.

Pürüzsüz ve elastik olana kadar yoğurun, muhtemelen 5-10 dakika kadar. Hamur ellerinize veya yüzeye yapışırsa azar azar un ekleyin. Ellerinizin kirlenmesini istemiyorsanız, bu adım için bir stand mikseri (hamur kancası aparatıyla) kullanabilirsiniz. Hamurunuzun ilk kabarmasından önceki dokusu yumuşak ve pürüzsüz olmalı, yapışkan olmamalı ve çok kuru olmamalıdır.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika, yani iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken iç harcını hazırlayın. Yumuşatılmış tereyağı, esmer şeker, kakule ve tuzu birleştirin ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın. Hamur hazır olana kadar bir kenara koyun.

Hamurunuz iki katına çıkınca temiz bir tezgaha alıp dikdörtgen şekline getirin.

Hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında (yaklaşık 12" x 17" boyutlarında) bir dikdörtgen olacak şekilde açın.

İç harcını hamurun üst yarısına eşit şekilde yayın.

Hamurun alt yarısını iç harcının üzerine katlayın.

Yaklaşık 2,5 cm genişliğinde 12 eşit şerit halinde kesin.

Sol elinizin işaret, orta ve baş parmağıyla bir hamur şeridini tutun.

Her şeridi sağ elinizle saat yönünde, olabildiğince yavaşça çevirin.

Bükülmüş hamur şeridini, şeridi tutan sol elinizin iki parmağının etrafına saat yönünün tersine sarın. Hamuru parmaklarınızın etrafına iki kez sarabilmelisiniz.

Şeridin ucunu ortasından geçirin. Uçları birbirine bastırarak yerinde kalmasını sağlamaya çalışın.

Ruloyu parşömen kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamurun geri kalanıyla tekrarlayın. Her bir tepside altı çörek bulunan iki fırın tepsisi kullanıyoruz.

Çörekleri fırın tepsisine yerleştirin.

Çörekleri streç film veya temiz bir bulaşık havlusu ile gevşekçe örtün ve 45 dakika daha mayalanmaya bırakın. Bu arada fırınınızı 375 derece F'ye (190 derece C) önceden ısıtın.

Çörekler mayalanmayı bitirdiğinde (hamuru delmeyi deneyin; hemen geri sıçramayan bir girinti bırakırsa, hazır olmalılar!), ikinci mayalanma sırasında dağılmış olabilecek uçları sıkıştırabilirsiniz. Yumurta karışımınızı hazırlayın (yumurta beyazının yapışkan çizgileri kalmayana kadar bir yumurtayı bir miktar suyla çırpın), sonra çöreklerin üzerine sürün.

Kakuleli çöreklerin üzerine yumurta sürülür.

Üzerine inci şekeri serpin (alternatif olarak turbinado şekeri, ham şeker veya normal şeker kullanabilirsiniz).

Kakuleli çöreklerin üzerine inci şekeri ekleniyor.

10-12 dakika veya üstü kızarana kadar pişirin. Her iki tepsiyi aynı anda pişirebilir veya fırının ortasında tek tek pişirebilirsiniz. Aynı anda pişirmeyi seçerseniz fırınınızın üstten alta nasıl farklılık gösterebileceğinin farkında olun; örneğin, fırınımızın alt kısmı çok daha sıcaktır, bu nedenle alt tepside çok fazla kızarmayı önlemek için fırın tepsilerini yaklaşık yarı yolda değiştiririz.

Piştikten sonra soğutma rafında soğumaya bırakın; çöreklerinizi kahve veya çay eşliğinde afiyetle tüketin!