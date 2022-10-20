Masterchef Karaorman Pastası nedir, nasıl yapılır? Karaorman pastası hangi ülkeye ait?

Masterchefte bugün Alman Mutfağı menüsü yapıldı. Birbirinden çeşitli yemek arasında Karaorman pastası da vardı. Peki, Masterchef Karaorman Pastası nedir? Karaorman Pastası nasıl yapılır? Karaorman pastası hangi ülkeye ait? İşte detaylar...

Masterchef Karaorman Pastası hangi ülkenin tatlısıdır? Masterchef Karaorman Pastası tarifi nasıldır?

KARAORMAN PASTASI NEDİR, HANGİ ÜLKENİN TATLISI?

Karaorman Pastası, Almanya'da 1930'lardan beri yapılan ve zaman içerisinde dünya çapında bir şöhrete kavuşan kremalı geleneksel Alman pastasıdır. Standart malzemeleri; vişne likörüyle ıslatılmış çikolata bisküvileri, vişne, krema ve rendelenmiş çikolata parçacıklarıdır. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte Almanya'nın Kara Orman bölgesinden çıktığı düşünülmektedir.

KARAORMAN PASTASI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Pastanın ismiyle ilgili Kara Orman yöresinde üç alternatif teori vardır. İlkine göre pasta kalıbı çikolatalı olduğundan ve üstünde çikolata parçacıkları bulunduğundan kara bir ormanı anımsatır ve bu yüzden bu isim verilmiştir. İkincisine göre pastanın içinde vişne likörü (Kirschwasser) bulunmasından ve bu içeceğin Kara Orman'a ait olmasından dolayı pastaya bu ad verilmiştir. Üçüncü teoriye göre pastanın eski adı olan Schwarzwaldtorte'nin Schweiz (İsviçre) kelimesinden türemiş ve oraya ait olduğudur.