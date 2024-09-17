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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyununun kazananları belli oldu. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları, bu zorlu yarışmada kıyasıya mücadele etti. Kimin kazandığı ve hangi takımın kaptanı olduğu merakla bekleniyordu.

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyununun kazananları belli oldu. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları, bu zorlu yarışmada kıyasıya mücadele etti. Kimin kazandığı ve hangi takımın kaptanı olduğu merakla bekleniyordu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE

Kaptanlık oyunu sonunda, mavi takımın kaptanı ve kırmızı takımın kaptanı büyük bir merakla bekleniyordu. Kaptanlık oyununun kazananı, gösterdiği üstün performansla jüri üyelerinin takdirini topladı ve mavi takımın kaptanı olma hakkını elde etti. Diğer yarışmacılar da bu kaptanın takımlarına kimi seçeceğini heyecanla izlediler. Mavi takım kaptanı, karşı takım kaptanını belirlerken dikkatli bir strateji izleyerek güçlü bir rakibi kırmızı takımın başına getirdi.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te en iyi lahmacunu yapan isim Alper oldu ve Mavi Takım kaptanı olarak seçildi.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı olmayı başaran Alper, Kırmızı Takım kaptanı olarak Erim'i seçti.

MAVİ TAKIM

Alper (Kaptan)

Onur

Emre

Eda

Kerem

Şirin

Ezgi

Nigar

Muratcan

Nevzat

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

KIRMIZI TAKIM

Erim (Kaptan)

Semih

Kaan

Zübeyde

Beyza

Yudum

Hakan

Ayşe

Bera

Akın

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

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