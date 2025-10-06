MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim Pazar MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

5 Ekim MasterChef Türkiye bölümünde hem lezzet hem de strateji ön plandaydı. Yarışmacılar, hamburger yapımında fark yaratmak için özgün tarifler denedi. En başarılı tabağı çıkaran isim, haftanın mavi takım kaptanı seçilerek avantaj elde etti. Ardından gerçekleşen takım seçimiyle, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, kaptan kim oldu, haftanın takımları nasıl şekillendi? İşte o heyecan dolu gecenin tüm ayrıntıları...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu haftaki kaptanlık oyunuyla birlikte yarışmacılar, yeni takımlarını belirleme heyecanı yaşadı. Mavi takım kaptanının açıklanmasının ardından takımlar resmi olarak belli olacak ve yeni bir rekabet dönemi başlayacak.

Mavi Takım : Kaptan Cansu

Yarışmacılar : Cansu, Furkan, Özkan, Hakan, Ayla, Mert, ...

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

5 Ekim Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde, mavi takım kaptanının seçilmesiyle birlikte kırmızı takımın kadrosu da açıklanacak. Takımlar belirlendikten sonra, haftanın ilk takım oyununda iki ekip karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Takım: Kaptan Ayten

Yarışmacılar: Ayten, Çağatay, Sümeyye, Sezer, Gizem, İhsan...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son eleme turunda yarışmaya veda eden isim Deniz oldu. Şeflerin kararıyla elenen Deniz, duygusal anlar yaşarken yarışmacı arkadaşları da ona veda etti.