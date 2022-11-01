Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımın oyuncuları seçildi. Haftanın ilk gününün heyecanlı kaptanlık yarışı ise merakla takip edildi. 31 Ekim kaptanlık oyununu izleyemeyen seyirciler ise Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunu arattı. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim Masterchef kim kaptan oldu? 31 Ekim Masterchef takımları!

31 Ekim Masterchef kim kaptan oldu? sorusu merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen Masterchef programında dün akşam takımlar belli oldu. Oynanan kaptanlık oyunu sonrasında yarışmacıların takımları belirlendi. 31 Ekim kaptanlık oyununu izleyemeyen seyirciler ise Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunu arattı. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim Masterchef kim kaptan oldu? 31 Ekim Masterchef takımları! İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.