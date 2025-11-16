MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 16 Kasım Pazar?

Masterchef Türkiye'de finale doğru ilerleyen 12 yarışmacı büyük ödül için kıyasıya mücadele veriyor. Takım kaptanlarının belirleneceği oyunda yarışmacılar bu kez pide yaparak hünerlerini sergileyecek. Jürinin puanlaması sonrası haftanın kırmızı ve mavi takımları açıklanacak. Peki, Masterchef'te kaptanlık düellosunun galibi kim oldu, takımlar nasıl dağıldı ve bu hafta kim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YARIŞMACILARDAN İLK DÖRT TAHMİNLERİ

Masterchef Türkiye'de şeflerin yönelttiği "ilk dört" sorusu, yarışmacılar arasında hem eğlenceli hem de gerilimi yükselten anların yaşanmasına neden oldu. Yarışmacılar kendi oluşturdukları ilk dört sıralamalarını açıklarken, bazı isimlerin kendilerini listenin zirvesine yazması dikkat çekerken; daha mütevazı davranıp listenin sonuna adını ekleyenler de oldu. Hatta kendisini ilk dört içinde görmeyen yarışmacıların varlığı izleyenleri şaşırttı.

Rakiplerini açıkça dile getirenlerin yanı sıra performanslarını adeta bir "manifesto" gibi yorumlayan yarışmacılar da öne çıktı. Özkan ve Çağatay'ın isimleri birçok listede tekrar eden favoriler arasında yer aldı. Şeflerin "Final aşaması kolay olmayacak" şeklindeki uyarıları ise stüdyodaki gerginliği daha da artırdı.

Bu açıklamalar hem keyifli hem de yüksek tansiyonlu anlara sahne olurken, şeflerin geçen sezonda benzer bir soruyu yanıtladıktan sonra elenen yarışmacıyı hatırlatması stüdyoda esprili bir hava oluşturdu. Yarışmacıların kendi favorilerini açıklaması, final sürecine olan merakı artırırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Son değerlendirmelerin ardından yarışmaya veda eden isim Ayten oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın kaptanlık oyunu sürüyor. Sonuçlar açıklandığında güncel bilgiler eklenecek.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

Kırmızı ve mavi takımların kaptanları ile kadroları, kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından netleşecek.