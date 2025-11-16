Haberler

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 16 Kasım Pazar?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 16 Kasım Pazar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye'de yarışmanın temposu son 12 isimle birlikte giderek artıyor. Kaptanlık düellosunda yarışmacılar bu akşam en leziz pideyi hazırlamak için mutfağa çıktı. Jürinin titiz değerlendirmelerinin ardından haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları netlik kazanacak. Peki, kaptanlık oyununu kim öne geçerek tamamladı, takımlar nasıl şekillendi ve eleme potasına kimler gönderildi?

Masterchef Türkiye'de finale doğru ilerleyen 12 yarışmacı büyük ödül için kıyasıya mücadele veriyor. Takım kaptanlarının belirleneceği oyunda yarışmacılar bu kez pide yaparak hünerlerini sergileyecek. Jürinin puanlaması sonrası haftanın kırmızı ve mavi takımları açıklanacak. Peki, Masterchef'te kaptanlık düellosunun galibi kim oldu, takımlar nasıl dağıldı ve bu hafta kim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YARIŞMACILARDAN İLK DÖRT TAHMİNLERİ

Masterchef Türkiye'de şeflerin yönelttiği "ilk dört" sorusu, yarışmacılar arasında hem eğlenceli hem de gerilimi yükselten anların yaşanmasına neden oldu. Yarışmacılar kendi oluşturdukları ilk dört sıralamalarını açıklarken, bazı isimlerin kendilerini listenin zirvesine yazması dikkat çekerken; daha mütevazı davranıp listenin sonuna adını ekleyenler de oldu. Hatta kendisini ilk dört içinde görmeyen yarışmacıların varlığı izleyenleri şaşırttı.

Rakiplerini açıkça dile getirenlerin yanı sıra performanslarını adeta bir "manifesto" gibi yorumlayan yarışmacılar da öne çıktı. Özkan ve Çağatay'ın isimleri birçok listede tekrar eden favoriler arasında yer aldı. Şeflerin "Final aşaması kolay olmayacak" şeklindeki uyarıları ise stüdyodaki gerginliği daha da artırdı.

Bu açıklamalar hem keyifli hem de yüksek tansiyonlu anlara sahne olurken, şeflerin geçen sezonda benzer bir soruyu yanıtladıktan sonra elenen yarışmacıyı hatırlatması stüdyoda esprili bir hava oluşturdu. Yarışmacıların kendi favorilerini açıklaması, final sürecine olan merakı artırırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 16 Kasım Pazar?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Son değerlendirmelerin ardından yarışmaya veda eden isim Ayten oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın kaptanlık oyunu sürüyor. Sonuçlar açıklandığında güncel bilgiler eklenecek.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

Kırmızı ve mavi takımların kaptanları ile kadroları, kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF duyurdu: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı

TFF duyurdu: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
TFF duyurdu: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı

TFF duyurdu: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı
Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt

O iddiaya Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.