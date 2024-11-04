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MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Oyunu kim kazandı? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 4 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

5. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

28. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

15. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

128.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Akın elenen isim oldu.

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?

Bu haftanın kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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