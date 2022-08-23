TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı, hangi yarışmacı merak ediliyor. Peki, Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı?

2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı merak ediliyor. TV8 de yayınlanan Masterchef yarışması yeni sezonun ilk kaptanları belli oldu. Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? 2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Yağız olurken kırmızı takım kaptanı Serpilay oldu.

MAVİ TAKIM

KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?