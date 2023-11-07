TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve 7 Kasım Masterchef kim veda ettiğı soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Kasım Masterchef'te kim elendi?

Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Kasım Masterchef'te kim elendi?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları gündeme geliyor. Ancak henüz eleme adayları belli değildir.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star yarışmasında Mavi takımın kaptanı Hasan oldu ve Kırmızı takım kaptanı ise Alican oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?