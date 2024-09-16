MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Oyunu kim kazandı? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?
Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadelesi ekranlara gelecek.
ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
6. Ümmühan
6. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
10. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
16. Zeynep
16. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
110.Kerem
20.Nevzat
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Zeynep elenen isim oldu.
MASTERCHEF 7. KAPTAN KİM, BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar henüz açıklanmadı.
Geçen haftakikadrolar:
Mavi Takım : Zübeyde (K), Emre, Yudum, Nigar, Onur, Alper, Eda, Beyza, Şirin, Hakan.
Kırmızı Takım : Akın (K), Erim,-Beril, Semih, Muratcan, Kaan, Kerem, Nevzat, Ezgi, Ayşe.
Bu haftanın kadroları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.