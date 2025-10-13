Masterchef Türkiye'nin 13 Ekim 2025 tarihli bölümünde, yarışmacılar yeni haftaya kaptanlık oyunu ile başladılar. Bu haftanın teması, teknik bilgi ve yöresel lezzetleri ön plana çıkaran bir yemek olan lahmacundu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te haftanın takımları haberimizde!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda, şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda en başarılı lahmacunu hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak belirlendi. Bu haftanın mavi takım kaptanı Furkan oldu. Furkan'ın liderliğinde, mavi takımın yeni kadrosu şekillendi.

13 EKİM 2025 MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Furkan'ın kaptanlık oyununu kazanmasının ardından, kırmızı takım kaptanını seçme hakkı elde etti. Furkan, kırmızı takım kaptanı olarak Murat Can'ı belirledi. Böylece, 13 Ekim 2025 itibarıyla MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında takımlar şu şekilde oluştu:

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

13 Ekim 2025 tarihli bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu yemekleri hazırlayarak hayatta kalma mücadelesi verdiler. Sonuç olarak, bu haftanın eleme adayı olan isim henüz açıklanmadı. Ancak, izleyiciler ve takipçiler, şeflerin değerlendirmelerini ve yarışmacıların performanslarını merakla bekliyorlar.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI!

13 Ekim 2025 itibarıyla MasterChef Türkiye'de haftanın takımları şu şekilde oluştu:

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Furkan (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Gizem

Sezer

Eylül

Ayten

Barış

Çağlar

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Murat Can (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Ayla

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Nisa

Bu hafta, özellikle mavi takımın kaptanı Furkan'ın liderliğinde, takım içindeki uyum ve strateji merakla izlenecek. Kırmızı takım ise Murat Can'ın kaptanlığında, güçlü bir performans sergileyerek rakiplerine meydan okuyacak.