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MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Oyunu kim kazandı? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

6. Ümmühan

6. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

10. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

16. Zeynep

16. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

110.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Zeynep elenen isim oldu.

MASTERCHEF 6. KAPTAN KİM, BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz. Sonuçlar sayfamızda yayınlanacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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