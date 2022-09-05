Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?
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Masterchef'de bugün 5 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Kaan ve Vural en iyi sufle için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Tüm detaylar haberimizde...
Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...
Kaptanlık seçme oyununda jüriler ıslak hamburger yapılmasını istedi. En iyi ıslak hamburgeri yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
5 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, ıslak hamburgeri yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 2 tabak:
- Vural
- Kaan
Düelloya çıkan 1. kişi : Vural
Düelloya çıkan 2. kişi : Kaan
Şefle en iyi sufle yapan kişinin Kaan olduğunu belirledi ve Kaan bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI : KAAN
KIRMIZI TAKIM KAPTANI : MELİH