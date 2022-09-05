Masterchef'de bugün 5 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Kaan ve Vural en iyi sufle için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

5 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler ıslak hamburger yapılmasını istedi. En iyi ıslak hamburgeri yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

5 EYLÜL EN İYİ TABAKLAR KİMLERİN OLDU?

5 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, ıslak hamburgeri yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Vural

- Kaan

Düelloya çıkan 1. kişi : Vural

Düelloya çıkan 2. kişi : Kaan

5 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Şefle en iyi sufle yapan kişinin Kaan olduğunu belirledi ve Kaan bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.