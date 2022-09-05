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Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

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Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Masterchef'de bugün 5 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Kaan ve Vural en iyi sufle için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

Kaptanlık seçme oyununda jüriler ıslak hamburger yapılmasını istedi. En iyi ıslak hamburgeri yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

5 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, ıslak hamburgeri yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Vural

- Kaan

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Düelloya çıkan 1. kişi : Vural

Düelloya çıkan 2. kişi : Kaan

Şefle en iyi sufle yapan kişinin Kaan olduğunu belirledi ve Kaan bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

MAVİ TAKIM KAPTANI : KAAN

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : MELİH

Acun Ilıcalı gözlerden uzak büyüyen torununun fotoğrafını paylaştı, herkes aynı kişiye benzettiAcun Ilıcalı gözlerden uzak büyüyen torununun fotoğrafını paylaştı, herkes aynı kişiye benzetti En iyi Islak Hamburgeri kim yaptı? Masterchef 5 Eylül ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi Islak Hamburger kimler yaptı?En iyi Islak Hamburgeri kim yaptı? Masterchef 5 Eylül ilk turdaki en iyi tabaklar kimler? Masterchef en iyi Islak Hamburger kimler yaptı?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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