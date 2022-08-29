Masterchef'de bugün 29 Ağustos Pazartesi kaptanlık düellosu var. Melih ve Metin en iyi poşe yumurta için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

29 AĞUSTOS HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi tavuklu nohutlu pilav yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

29 AĞUSTOS EN İYİ TABAKLAR KİMLERİN OLDU?

29 Ağustos Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 6 tabak:

- Serpilay

- Gamze

- Fatmanur

- Melih

- Yağız

- Metin

6 tabak arasından en iyi 2 kişi : Melih ve Metin

Düelloya çıkan 1. kişi : Melih

Düelloya çıkan 2. kişi : Metin

29 AĞUSTOS MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Şefler Melih ve Metin'den poşe yumurta yapmalarını istedi. En iyi poşe yumurtaları yapan mavi takım kaptanı olacak. Henüz kaptan belirlenmedi. Birazdan açıklanacak. Detayları yazacağız.

Şuanda Melih 1 Metin 2 puanda. En yüksek puanı alan mavi takım kaptanı olacak.

Metin bu haftanın mavi takım kaptanı oluyor. Birazdan takımlar belirlenecek.

MAVİ TAKIM KAPTANI : METİN