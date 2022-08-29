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Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

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Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Masterchef'de bugün 29 Ağustos Pazartesi kaptanlık düellosu var. Melih ve Metin en iyi poşe yumurta için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi tavuklu nohutlu pilav yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

29 Ağustos Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuklu nohutlu pilav yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 6 tabak:

  • - Serpilay
  • - Gamze
  • - Fatmanur
  • - Melih
  • - Yağız
  • - Metin

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

6 tabak arasından en iyi 2 kişi : Melih ve Metin

Düelloya çıkan 1. kişi : Melih

Düelloya çıkan 2. kişi : Metin

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Şefler Melih ve Metin'den poşe yumurta yapmalarını istedi. En iyi poşe yumurtaları yapan mavi takım kaptanı olacak. Henüz kaptan belirlenmedi. Birazdan açıklanacak. Detayları yazacağız.

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Şuanda Melih 1 Metin 2 puanda. En yüksek puanı alan mavi takım kaptanı olacak.

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Metin mi? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Metin bu haftanın mavi takım kaptanı oluyor. Birazdan takımlar belirlenecek.

MAVİ TAKIM KAPTANI : METİN

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : KIVANÇ

Masterchef Metin kimdir? Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin ana kadroya girdi mi?Masterchef Metin kimdir? Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin ana kadroya girdi mi? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Ağustos Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Mavi-Kırmızı takım kaptanları kimdir?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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