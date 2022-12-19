Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 19 Aralık Masterchef mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef yeni bölümleriyle devam ediyor. Bugün haftanın mavi kaptanı ve kırmızı kaptanı belli olacak. Son ikiye kalan isimler Metin ve Kıvanç oldu. Peki, hangi isim mavi takım kaptanı olacak? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim seçildi? 19 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Yağız oldu

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Metin mi Kıvanç mı kaptan olacak? Kırmızı takım kaptanı kimdir? Mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF 19 ARALIK MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün mavi takım ve kırmızı takım kadroları belli olacak. İlk turda en iyi lüfer pilavı yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacak. Şeflerin ilk olarak seçtiği 2 kişi aşağıdaki gibidir.

En iyi 2 kişi şu şekilde seçildi:

- Kıvanç

- Metin

En iyi seçilen 2 kişi:

- Metin

- Kıvanç

Metin ve Kıvanç şimdi kaptanlık düellosunda karşılaşıyor. Düello sonuçları şöyle:

SKOR : METİN 2 - 3 KIVANÇ

Kıvanç bu haftanın Mavi takım kaptanı oluyor.

Mavi takım kaptanı : KIVANÇ

Kırmızı takım kaptanı : -

Mavi takım kaptanı Kıvanç oldu. Kıvanç kırmızı takım kaptanı olarak birazdan bir isim seçecek.