Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 14 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kim?

Masterchef yeni bölümleriyle devam ediyor. Bugün haftanın mavi kaptanı ve kırmızı kaptanı belli olacak. Son ikiye kalan isimler Yağız ve Büşra oldu. Peki, hangi isim mavi takım kaptanı olacak? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 14 Kasım 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 14 Kasım 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Yağız mı Büşra mı kaptan olacak? Kırmızı takım kaptanı kimdir? Mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF 14 KASIM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün mavi takım ve kırmızı takım kadroları belli olacak. İlk turda en iyi tavuk ürünlerini yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacak. Şeflerin ilk olarak seçtiği 4 kişi aşağıdaki gibidir.

En iyi mantıyı yapan 4 kişi şu şekilde seçildi:

- Büşra

- Kıvanç

- Yağız

- Burak Kaya

En iyi seçilen 2 kişi:

- Yağız

- Büşra

Yağız'ın tabakları

Büşra'nın tabakları

Yağız ve Büşra şimdi kaptanlık düellosunda karşılaşıyor. En iyi hamsi buğulama, hamsi tava ve hamsi kuşunu yapan isim bu haftanın mavi kaptanı olacak.

Mavi takım kaptanı : Birazdan belli olacak.