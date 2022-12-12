Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 12 Aralık Masterchef mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef yeni bölümleriyle devam ediyor. Bugün haftanın mavi kaptanı ve kırmızı kaptanı belli olacak. Son ikiye kalan isimler Yağız ve Kıvanç oldu. Peki, hangi isim mavi takım kaptanı olacak? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim seçildi? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? İşte detaylar...

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 12-17 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 12 Aralık 2022 Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimdir? Yağız mı Kıvanç mı kaptan olacak? Kırmızı takım kaptanı kimdir? Mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF 12 ARALIK MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün mavi takım ve kırmızı takım kadroları belli olacak. İlk turda en iyi Beef Wellington yapan 2 kişi kaptanlık düellosuna kalacak. Şeflerin ilk olarak seçtiği 3 kişi aşağıdaki gibidir.

En iyi 3 kişi şu şekilde seçildi:

- Kıvanç

- Yağız

- Görkem

En iyi seçilen 2 kişi:

- Yağız

- Kıvanç

Yağız ve Kıvanç şimdi kaptanlık düellosunda karşılaşıyor. Düello sonuçları şöyle:

En iyi havyar yapan kişi : Yağız

En iyi toz yapan kişi : Kıvanç

En iyi köpük yapan kişi : Yağız

SKOR

YAĞIZ 2 - 1 KIVANÇ

Yağız bu haftanın Mavi takım kaptanı oluyor.

Mavi takım kaptanı : YAĞIZ

Kırmızı takım kaptanı : TOLGA

Mavi takım kaptanı Yağız oldu. Yağız kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.