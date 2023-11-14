MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Tatlı)? Barbaros – Tolga düello kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Barbaros ve kaptan Tolga, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Şefler börek pişirmelerini istendi. Peki, Barbaros - Tolga düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MASTERCHEF 13 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

Mavi Takım:

• Barbaros (Takım kaptanı)

• Tahsin

• Sergen

• Ayaz

• Dilara

• Cemre

• Tolga

Kırmızı Takım

• Tolga (Takım kaptanı)

• Eren

• Kıvanç

• Barbaros

• Esra

• Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Tanya şunları söyledi: Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. olmaktanda gurur duyuyorum. Benim için güzel bir skor. Daha fazla gidebilirdim. Burada az hata yapan gider, her zaman demiştim. Aileme, Kıbrıs'a teşekkür ederim. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ülkemi çok seviyorum. Bu yürüdüğüm yolda, mutfağıma, kültürüme sahip çıkacağım. Şampiyon olmayı çok isterdim, ceketi giymeyi çok isterdim. Sevmek sevilmek daha önemli. İzleyen herkesin sevgisini kazandım, bu benim için yeterli. Kalbinizi kırdıysam kusura bakmayın.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosunu Tolga kazandı. Böylece yarınki menüyü Kırmızı Takım belirleyecek.