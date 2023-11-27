MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Tahmin oyunu)? 27 Kasım Hasan – Barbaros düello kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Hasan ve kaptan Barbaros, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Soru cevap düellosu yaşandı. Peki, Hasan - Barbaros düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MASTERCHEF 27 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar:

Mavi Takım: Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Barbaros

Kırmızı Takım: Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Hasan şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 20120 tarihinde ise TV20'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Barbaros Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20120'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Barbaros Şener

• Cemre Uyanık

• Hasan Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Barbaros Bayır

• Faruk Barbaros Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosunu Barbaros kazandı.