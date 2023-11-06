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MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Parmak Böreği)? Hasan – Alican düello kim kazandı?

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Kaptanlık düellosu MasterChef'e damga vurdu. Börek görevi verilen kaptanlık oyununda heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Hasan ve kaptan Alican, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Şefler börek pişirmelerini istendi. Peki, Hasan – Alican düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Alican (C), Ayaz, Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Barış yarışmaya veda eden isim olmuştu.

Kaptanlar :

MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Parmak Böreği)? Hasan – Alican düello kim kazandı?

MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Parmak Böreği)? Hasan – Alican düello kim kazandı?

MasterChef kaptanlık düellosunu henüz sona ermedi.

Osman Demir
Osman Demir
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