Kaptanlık düellosu MasterChef'e damga vurdu. Börek görevi verilen kaptanlık oyununda heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Parmak Böreği)? Hasan – Alican düello kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Hasan ve kaptan Alican, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Şefler börek pişirmelerini istendi. Peki, Hasan – Alican düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MASTERCHEF 6 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Alican (C), Ayaz, Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Barış yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?

Kaptanlar :

MasterChef kaptanlık düellosunu henüz sona ermedi.