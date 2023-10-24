Kaptanlık düellosunu MasterChef'e damga vurdu Cemre'nin takımı için kazandığı avantaj; kırmızı takımdan istediği bir oyuncuyu mavi takıma transfer edebilirken kendi takımından da bir oyuncuyu karşı takıma gönderebiliyor.

MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (İzmir bombası)? Cemre – Dilara düello kim kazandı?

MasterChefhaftanın ilk oyununda Kaptan Cemre ve kaptan Dilara, All Star'ın ilk düellosuna çıktı. Şefler iki isimden de yarım saatte 12 adet İzmir bombası yapmalarının istedi. Peki, Cemre – Dilara düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF 23 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.

17. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış

Kırmızı Takım : Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?

MasterChef'e damga vuran Kaptanlık düellosunda heyecan dolu anlar yaşandı. Heyecan dolu düelloyu Cemre kazandı. Cemre'nin takımı için kazandığı avantaj; kırmızı takımdan istediği bir oyuncuyu mavi takıma transfer edebilirken kendi takımından da bir oyuncuyu karşı takıma gönderebiliyor.

Cemre, ''Zorunda olduğum için...'' diyerek açıkladı. Kendi takımından Barış'ı kırmızı takıma göndererek yerine Kıvanç'ı kendi ekibine dahil etti.