MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (İzmir bombası)? Cemre – Dilara düello kim kazandı?
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Kaptanlık düellosunu MasterChef'e damga vurdu Cemre'nin takımı için kazandığı avantaj; kırmızı takımdan istediği bir oyuncuyu mavi takıma transfer edebilirken kendi takımından da bir oyuncuyu karşı takıma gönderebiliyor.
MasterChefhaftanın ilk oyununda Kaptan Cemre ve kaptan Dilara, All Star'ın ilk düellosuna çıktı. Şefler iki isimden de yarım saatte 12 adet İzmir bombası yapmalarının istedi. Peki, Cemre – Dilara düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.
Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.
17. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış
Kırmızı Takım : Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan
MasterChef'e damga vuran Kaptanlık düellosunda heyecan dolu anlar yaşandı. Heyecan dolu düelloyu Cemre kazandı. Cemre'nin takımı için kazandığı avantaj; kırmızı takımdan istediği bir oyuncuyu mavi takıma transfer edebilirken kendi takımından da bir oyuncuyu karşı takıma gönderebiliyor.
Cemre, ''Zorunda olduğum için...'' diyerek açıkladı. Kendi takımından Barış'ı kırmızı takıma göndererek yerine Kıvanç'ı kendi ekibine dahil etti.