MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Et pişirme dereceleri)? Cemre – Tahsin düello kim kazandı?
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Kaptanlık düellosu MasterChef'e damga vurdu. Et pişirme dereceleri görevi verilen kaptanlık oyununda heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?
Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Cemre ve kaptan Tahsin, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Şefler iki isimden en uygun derecede et pişirmeleri istendi. Peki, Cemre – Tahsin düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Metin yarışmaya veda eden isim olmuştu.
Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.
18. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,
Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican
MasterChef kaptanlık düellosu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.