MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Et pişirme dereceleri)? Cemre – Tahsin düello kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Cemre ve kaptan Tahsin, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Şefler iki isimden en uygun derecede et pişirmeleri istendi. Peki, Cemre – Tahsin düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Metin yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF 23 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.

18. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,

Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?





MasterChef kaptanlık düellosu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.