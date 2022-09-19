Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 19 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Gamze mi Tayfun m? Kaptanlık avantajı nedir?

Masterchef'de bugün 19 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Gamze ve Tayfun en iyi barbun için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 19 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Gamze mi Tayfun mu? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Gamze ve Tayfun mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 19 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Gamze mi Tayfun mu? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

19 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler yağlama yapılmasını istedi. En iyi yağlama yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

19 EYLÜL EN İYİ TABAKLAR KİMLERİN OLDU?

19 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, yağlama yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Gamze

- Tayfun

Düelloya çıkan 1. kişi : Gamze

Düelloya çıkan 2. kişi : Tayfun

19 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Şefler en iyi barbun yapan kişiyi birazdan belirleyecek. Henüz açıklanmadı.

Barbun yarışını Gamze kazandı ve bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı Gamze oluyor.

MAVİ TAKIM KAPTANI : GAMZE

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : VURAL