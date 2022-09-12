Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 12 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Büşra mı? Kaptanlık avantajı nedir?

Masterchef'de bugün 12 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Melih ve Büşra en iyi krep için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 12 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Büşra mı? Tüm detaylar haberimizde...