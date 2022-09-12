Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? 12 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Büşra mı? Kaptanlık avantajı nedir?
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Masterchef'de bugün 12 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu var. Melih ve Büşra en iyi krep için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 12 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Melih mi Büşra mı? Tüm detaylar haberimizde...
Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Melih ve Büşra mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 12 Eylül Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Melih mi Büşra mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...
Kaptanlık seçme oyununda jüriler kazandibi yapılmasını istedi. En iyi kazandibi yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
12 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, kazandibiyapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 2 tabak:
- Melih
- Büşra
Düelloya çıkan 1. kişi : Melih
Düelloya çıkan 2. kişi : Büşra
Şefler en iyi krep yapan kişiyi birazdan belirleyecek. Henüz açıklanmadı.
MAVİ TAKIM KAPTANI : -
KIRMIZI TAKIM KAPTANI : -