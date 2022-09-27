TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. MasterChef son bölümünde kaptanlığı kimin kazandığı araştırılıyor. Peki, MasterChef kaptanlığı kim kazandı? MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takım kaptanları kim?

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef heyecanla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölüm sonrasında kaptanlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. İzleyiciler takım kaptanlarına kimlerin seçildiğini araştırıyor. Peki, MasterChef kaptanlığı kim kazandı? MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takım kaptanları kim? Detaylar haberimizde...

26 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tiramisu yapılmasını istedi. En iyi tiramisu yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef haftanın kaptanları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Çağatay, Kırmızı takımın kaptanı ise Ayaz oldu.