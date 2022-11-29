TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması yeni bölümleriyle seyircisi ile buluşuyor. Son yayınlanan Masterchef programında bu haftanın takım kaptanı belli oldu. Masterchef kaptanlığı kim kazan, dün ne oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef takım kaptanı düellosunu kim kazandı araştırılıyor. Peki, Masterchef kaptanlığı kim kazandı, dün ne oldu? Masterchef takım kaptanı düellosunu kim kazandı?

Masterchef yarışmasının bu hafta takım kaptanları belli oldu. Masterchef takım kaptanı düellosunu kim kazandı ve Masterchef kaptanlığı kim kazandı, dün ne oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Masterchef kaptanlığı kim kazandı, dün ne oldu ve Masterchef takım kaptanı düellosunu kim kazandı gündeme geliyor. Masterchef kaptanlığı kim kazandı, dün ne oldu? Masterchef takım kaptanı düellosunu kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef programında bu hafta Mavi takım kaptanlığına hak kazanan yarışmacı Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Gamze oldu.

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmacıları, Mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Son ikiye kalan Büşra ve Ayaz oldu. Düelloyu kazanan yarışmacı Ayaz oldu.