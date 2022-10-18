Masterchef'te bugün kanepe çeşitleri yapılacak. İzleyiciler, kanepe nedir, ne demek merak etti. Peki, Masterchef Kanepe nedir, ne demek? Kanepe çeşitleri nedir? TDK'ya göre kanepe ne demek? Kanepe anlamı nedir? İşte detaylar...

Kanepe, üzerine farklı şekillerde hazırlanmış malzeme konmuş küçük ekmek dilimidir. Masterchef Kanepe nedir, ne demek?

MASTERCHEF KANEPE NEDİR?

Kanepe, (ya da Kanape) üzerine farklı şekillerde hazırlanmış malzeme konmuş küçük ekmek dilimidir.

Üstüne tatlandırmak için tereyağı, mayonez gibi şeyler sürüldükten sonra süslenen küçük bir dilim ekmek, yağda kızarmış ekmek parçası ya da krakerden hazırlanır. Kanapeler genellikle kokteyllerle birlikte ya da çerez olarak sunulur.

TDK'YA GÖRE KANEPE NE DEMEK?

TDK'ya göre kanepe "Genellikle çay ve kokteyller için hazırlanan, peynir, sucuk, salam vb. şeylerle süslenen çok küçük ekmek." anlamına gelmektedir.