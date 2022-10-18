Masterchef Kanepe çeşitleri neler, günün menüsü ne? 18 Ekim Masterchef'te Kanepe çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün Kanepe çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 7 Kanepeyle yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef Kanepe çeşitleri neler? 18 Ekim Masterchef'te Kanepe çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün Kanepe çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi Kanepe çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF KANEPE NEDİR?
Kanepe, (ya da Kanape) üzerine farklı şekillerde hazırlanmış malzeme konmuş küçük ekmek dilimidir.
Üstüne tatlandırmak için tereyağı, mayonez gibi şeyler sürüldükten sonra süslenen küçük bir dilim ekmek, yağda kızarmış ekmek parçası ya da krakerden hazırlanır. Kanapeler genellikle kokteyllerle birlikte ya da çerez olarak sunulur.
MASTERCHEF 18 EKİM KANEPE ÇEŞİTLERİ NELER?
- - Bilini Üzerinde Tarama ve Havyar
- - Grissiniye Sarılı Rozbif
- - Yumurta Dolması
- - Tavuklu Mantarlı Vol Au Vent
- - Mini Sebzeli Çin Böreği
- - Kızarmış Ekmek Üzerine Avokado Püreli Karides
- - Çilekli Tartolet