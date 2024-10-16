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MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler!

MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler!
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Kalem böreği tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel kalem böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında kalem böreği hazırladı. Peki, kalem böreği tarifi nedir? Kalem böreği nasıl yapılır? Kalem böreği nedir?

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif kalem böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği nedir? Kalem böreği nasıl yapılır, kalem böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

MALZEMELER

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir

½ demet maydanoz (isteğe bağlı)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı pul kırmızıbiber

HAZIRLANIŞI

Her bir yufkayı 12 eşit parçaya bölüp, üçgenler hazırlayın.

Peyniri ezip, içine 1 yumurtanın sarısını, ½ çay bardağı suyu, ince kıyılmış maydanozu ve 1 tatlı kaşığı kadar pul kırmızbiberi ekleyip, iyice karıştırın.

Yufkaların geniş kenarına hazırladığınız içten yeterince koyup, iki kenarını için üzerine katlayarak rulo şeklinde sarın. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayıp, kızgın sıvı yağda kızartın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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