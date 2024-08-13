MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kağıt Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kağıt Kebabı hazırladı. Peki, Kağıt Kebabı tarifi nedir? Kağıt Kebabı nasıl yapılır? Kağıt Kebabı nedir?
Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kağıt Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı nedir? Kağıt Kebabı nasıl yapılır, Kağıt Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir
KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ
2 adet yeşil biber
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 silme çay kaşığı karabiber
500 gram kıyma r
1 adet soğan
3 diş sarımsak
2 adet kırmızı biber
KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?
- Kıymayı yoğurma kabına alıp biberleri, soğan ve sarımsakları, maydanozu rondodan geçirip kıymanın üzerine ekliyoruz. Tuzunu ve biberini de attıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Yağlı kağıtları kare olacak sekilde kesiyoruz.
- Kıymayı dört parçaya ayırıp her bir yağlı kağıt üzerinde elimizle incelterek açıyoruz. En son kenar kısımlarını bıçakla düzeltip fırın tepsisine diziyoruz.Üzerlerine domates ve biber yerleştirip 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Afiyet olsun.