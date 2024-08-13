MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler!

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kağıt Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı nedir? Kağıt Kebabı nasıl yapılır, Kağıt Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ

2 adet yeşil biber

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 silme çay kaşığı karabiber

500 gram kıyma r

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet kırmızı biber

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?