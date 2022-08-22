MasterChef kadroya kim girdi? MasterChef 2022 kadroya giren isimler kimler?
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Türkiye'nin en sevilen yemek programı Masterchef televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki MasterChef kadroya kim girdi? MasterChef 2022 kadroya giren isimler kimler?
Ana kadroya yer alan yarışmacılardan sonra, yedek kadroya katılacak olan isimler izleyiciler tarafından merak ediliyor. 18 Kişinin yer aldığı ana kadroya katılan son isim de izleyiciler tarafından merak edilen sorular arasında. 3. grup yedek kadrosunda yer alan isimler kimler? Peki MasterChef kadroya kim girdi? MasterChef 2022 kadroya giren isimler kimler? Masterchef 18. Kişi kim oldu?
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yaptığı yemekler ile Masterchef ana kadrosuna seçilen 18. yarışmacı Serpilay olmuştu. Bu sayede ana kadroya katılacak olan 18 isim tam olarak belirlendi.
MasterChef'de 3. grup yedek kadrolar:
Makbule
Görkem
Sema
Göktuğ
Cenkay
- Metin (1. hafta)
- Gamze (2. hafta)
- Onur (3. hafta)
- Çağatay (4. hafta)
- Şeyma (5. hafta)
- Melih (6. hafta)
- Büşra (7. hafta)
- Fatma Nur (8. hafta)
- Tayfun (9. hafta)
- Yağız (10. hafta)
- Burak (11. hafta)
- Kaan (12.hafta)
- Burak (13.hafta)
- Dilan (14.hafta)
- Barış (15.hafta)
- Kıvanç (16.hafta)
- Ayaz (17. hafta)
- Serpilay (17. hafta)