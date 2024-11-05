MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam Kadayıf dolması yapılıyor. En lezzetli Kadayıf dolması nasıl yapılır ve Kadayıf dolması malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef Kadayıf dolması tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

KADAYIF DOLMASI MALZEMELERİ

Hamur İçin:

400 gram kadayıf

100 gram tereyağı (eritilmiş)

İç Harcı İçin:

200 gram ceviz içi (veya fındık, antep fıstığı)

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Şerbet İçin:

3 su bardağı su

2.5 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Şerbeti Hazırlayın: Şerbet için suyu ve toz şekeri bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

İç Harcı Hazırlayın: Ceviz içini, isteğe bağlı olarak şeker ve tarçın ile birlikte bir mutfak robotunda çekin. İyice karıştırın ve bir kenara koyun.

Kadayıfı Hazırlayın: Kadayıfları geniş bir tepsiye alın. Üzerine eritilmiş tereyağını dökün ve kadayıfları iyice karıştırarak tereyağının her yere yayılmasını sağlayın.

Dolmaları Sarın: Kadayıflardan bir avuç alın ve düz bir zemine serin. Ortasına iç harçtan koyun ve iki yanını kapatarak rulo şeklinde sarın. Tüm kadayıfları bu şekilde sararak hazırlayın.

Pişirme: Hazırladığınız kadayıf dolmalarını yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Üzerlerine kalan eritilmiş tereyağını dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altın rengini alana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.

Şerbeti Ekleyin: Fırından çıkan kadayıf dolmalarının üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbetin dolmalar tarafından iyice emilmesi için biraz bekletin.