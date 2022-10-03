Masterchef Kaan neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Kaan neden elendi? Masterchef Kaan Noyanalpan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 2 Ekim Pazar gecesi eleme yaşandı. Kaan, Çağatay ve Fatmanur arasından elenen isim Kaan oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Kaan elendi mi, neden elendi? Masterchef Kaan neden yok, elendi mi? Masterchef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Kaan Noyanalpan kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Kaan'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Kaan elendi mi, neden elendi? Masterchef Kaan Noyanalpan neden yok, elendi mi? Masterchef Kaan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF KAAN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te haftanın 6. eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Kaan Noyanalpan oldu. Kaan bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR?

Kaan Noyanalpan 27 ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Kaan Noyanalpan Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıktı. Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda yarışıyor. 3. turda en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılmıştı.

Masterchef Kaan Noyanalpan, 2 Ekim Pazar günü yapılan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu.