TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışmacılardan Kaan Noyanalpan hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Kaan kimdir? Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli? MasterChef Kaan Instagram hesabı! İşte detaylar...

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Masterchef Türkiye, bu akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Bu yılın elenen yarışmacılardan Kaan Noyanalpan'ın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Kaan Noyanalpan'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Kaan kimdir? Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli? MasterChef Kaan Instagram hesabı! Detaylar haberimizde..

MASTERCHEF KAAN NOYANALPAN KİMDİR?

Kaan Noyanalpan 27 ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Kaan Noyanalpan Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıktı. Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda yarışmıştır.