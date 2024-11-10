Masterchef programı 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Nigar, Kaan, Semih ve Eda oldu. Masterchef Kaan elendi mi? Masterchef Kaan kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Kaan elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KAAN ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Nigar, Kaan, Semih ve Eda oldu. 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR?

Kaan Özdemir Kimdir? Aslen İstanbullu olan Battan Kaan, yarışmaya Antalya'dan katılıyor. 36 yaşındaki Kaan'ın mutfak serüveni, aslında 20 yıl önce başlamış. Mutfağa girdikten sonra farklı ülkelerde çalışarak deneyim kazanan Battal Kaan, Gürcistan'da bir restoran açmış ancak restoran iflas etmiş.