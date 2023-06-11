Masterchef 2023'ün yeni jüri şefi Yılmaz Öztürk hakkında merak edilenleri sizler için bu yazımızda ele aldık. Masterchef 2023'ün dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi!

Masterchef 2023'ün yeni şefi Yılmaz Öztürk kimdir merak edildi. Yeni sezonda yer alacak olan isimler, izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. MasterChef AllStar izleyicileri ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. Peki, MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yılmaz Öztürk hayatı ve biyografisi! İşte merak edilen tüm detaylar...

MASTERCHEF JÜRİSİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.

Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

YILMAZ ŞEF, SOMER ŞEF'İN YERİNE Mİ GELDİ?

Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında Somer Şef gözükmedi. Somer Şef'in yerine yeni şef olarak Yılmaz Şef'in geldiği düşünülüyor. Fragmanda Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef yer aldı.