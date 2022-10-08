Masterchef İzmir Köfte Pilavı tarifi nedir? Masterchef İzmir Köfte Pilavı malzemeleri nelerdir?
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Masterchef'te bu akşam İzmir Köfte Pilavı yapılıyor. 8 Ekim 2022 İzmir Köfte Pilavı günümüzde sevilerek tüketilmektedir. Vatandaşlarımız İzmir Köfte Pilavı nasıl yapılır? araştırılıyor. Peki, Masterchef İzmir Köfte Pilavı tarifi nedir? Masterchef İzmir Köfte Pilavı malzemeleri nelerdir?
Bugün Masterchef'te İzmir Köfte Pilavı yapılır. Masterchef İzmir Köfte Pilavı tarifi nedir? Masterchef İzmir Köfte Pilavı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
IZGARA KÖFTE VE PİLAV MALZEMELERİ
Pilavı için:
1/2 su bardağı tel şehriye
2 su bardağı bulgur
3 su bardağı tavuk suyu (normal su da kullanılabilir)
1 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Köfte İçin;
500 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet kuru soğan
2-3 dal maydanoz
1 adet yumurta
3 dilim bayat ekmek
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
IZGARA KÖFTE VE PİLAV TARİFİ NASIL YAPILIR?
Pilav için;
Pilav tenceresine tereyağ ile sıvıyağ alın, orta ısıda tel şehriyeyi rengi pembeleşene dek kavuralım.
Bulguru suyla yıkayıp süzün ve tencereye ilave edip karıştırın. Tuzunu ekleyin.
Üzerine haşlanmış tavuk suyunu ilave edip bir kez karıştırıp pilavın suyunu çekene dek pişirin. Suyunu çeken bulgur pilavının üzerine havlu kağıt koyun kapağını kapatıp kenarda demlenmeye bırakın.
Köftesi için;
Soğanı köfteyi yapacağınız kaba rendeleyin. Bayat ekmekleri de üzerine rendeleyin.
Yumurtayı kırın, maydanozları ince ince kıyın, tuzunu, pulbiberini ve karabiberini de ekleyip hepsini yoğurun.
Parçalar alıp elinizle köfte şekli verip ızgara yapacağınız tavada arkalı önlü köfteleri pişirin.
Servis tabağınızın ortasına kase içine doldurduğunuz pilavı ters çevirin. Yanlarına köfteleri dizin. Afiyet Olsun.