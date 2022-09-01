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Masterchef İzmir 1 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İzmir Mutfağı menüsünde neler var?

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Masterchef İzmir 1 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İzmir Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 3. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 1 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İzmir Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü İzmir Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün İzmir Mutfağı yapılacak. Peki, Masterchef 1 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İzmir Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Metin oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Kıvanç oldu.

Mavi Takım Kadrosu:

- Metin

- Melih

- Büşra

- Yağız

- Onur

- Görkem

- Serpilay

- Dilan

- Burak

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Kıvanç

- Çağatay

- Gamze

- Tayfun

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

- Burak Kaya

MASTERCHEF 1 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü İzmir Mutfağı oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef İzmir 1 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? İzmir Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef 1 Eylül menüsü (İzmir Mutfağı):

- Heybe Çorbası

- Ege Otları Tabağı

- Koruklu Bamya

- Enginarlı Levrek

- Samsades Tatlısı

İkram : Koruk Şerbeti

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

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