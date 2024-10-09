MasterChef İsveç köftesi tarifi! En güzel İsveç köfte tarifi! İsveç köftesi tarifi nasıl yapılır? İsveç köftesi için malzemeler!

İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İsveç köftesi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İsveç köftesi tarifi nasıl yapılır? İsveç köftesi nedir? İsveç köftesi nasıl yapılır, İsveç köftesi yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER

Köfte

500 gr kıyma dana

150 ml (4/5 su bardağı) süt

75 gr (¾ su bardağı) beyaz ekmek kırıntısı

1 yumurta

1 soğan

tuz, beyaz biber

öğütülmüş yenibahar

Kahverengi sos

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı buğday unu

4 su bardağı et suyu

½ su bardağı krema

2 çay kaşığı Çin soya sosu

1 tutam karabiber

1 yemek kaşığı elma sosu veya jöle (isteğe bağlı)

Hazırlık

Soğanı incecik doğrayın ve az miktarda tereyağında kahverengileştirmeden hafifçe soteleyin. Ekmek kırıntılarını süte batırın. Kıymayı, tercihen bir mutfak robotunda, soğan, yumurta, süt-ekmek kırıntısı karışımı ve baharatlarla uygun kıvama ve tada gelene kadar karıştırın. Karışım çok sert geliyorsa biraz su ekleyin.

Bir köfteyi deneme kızartarak tadını kontrol edin. Daha sonra iki kaşık yardımıyla küçük köfteler şekillendirin ve suyla yıkanmış tabaklara yerleştirin.

Bir tavada cömert bir tereyağı parçası kızarana kadar kavurun ve 'sessizleştiğinde' köfteleri tavaya koyun ve her tarafı kızarana kadar pişirin. Tavayı sık sık sallayın.

Sos için, tereyağını bir tavada eritin. Unu karıştırın. Suyu azar azar ekleyin ve karıştırın. Kaynama noktasına getirin ve 3-5 dakika kısık ateşte pişirin. Krema ekleyin ve soya, karabiber ve isteğe bağlı elma sosu veya jöle ile tatlandırın.

Püre veya haşlanmış patates ve çiğ karıştırılmış yaban mersini ile servis edin.