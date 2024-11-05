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MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef Islama köfte tarifi! MasterChef programında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için yarışıyorlar. Islama köfte tarifi nasıl yapılır ve Islama köfte malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. Masterchef Islama köfte tarifi ve en lezzetli Islama köfte nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Peki, Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam Islama köfte yapılıyor. En lezzetli Islama köfte nasıl yapılır ve Islama köfte malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef Islama köfte tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

ISLAMA KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte İçin:

  • 500 gram kıyma (kuzu veya dana)
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
  • 1 yumurta
  • 2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Sos İçin:

  • 2-3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Servis İçin:

  • 4-5 dilim bayat ekmek
  • İsteğe bağlı olarak, yoğurt ve turşu

MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ISLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte Harcını Hazırlayın: Geniş bir kaseye kıymayı alın. Rendelenmiş soğanı, ufalanmış ekmek içini, yumurtayı, ezilmiş sarımsağı, tuzu, karabiberi, pul biberi, kimyonu ve doğranmış maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurarak köfte harcını hazırlayın. Harcı dinlendirmek için yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletebilirsiniz.

Köfteleri Şekillendirin: Dinlendirdiğiniz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekli verin. Dilerseniz daha ince köfteler de yapabilirsiniz.

Köfteleri Kızartın: Geniş bir tavaya sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Hazırladığınız köfteleri tavada altın rengi alana kadar kızartın. Kızaran köfteleri bir tabağa alarak kenara koyun.

Sos Hazırlayın: Aynı tavada, domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Üzerine suyu, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Sosu kaynatın.

Ekmekleri Islatın: Islama köftenin en önemli kısmı, kızartılmış köfteleri sosla birleştirmektir. Bayat ekmek dilimlerini sosun içine yerleştirin ve birkaç dakika bekletin.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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