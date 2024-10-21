Masterchef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla sürerken, haftanın mavi takım kaptanını belirlemek için yarışmacılar "Islak Hamburger" tarifi üzerinde kıyasıya bir mücadele veriyor. Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Yumuşak bir ekmek içinde lezzetli köfte ve sos ile yapılan klasik ıslak hamburgerin nasıl yapılacağını bulabilirsiniz.

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

Köfte için:

500 gram kıyma (tercihen dana kıyması)

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Sos için:

2 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı şeker

Diğer Malzemeler:

4 adet hamburger ekmeği

4 dilim turşu (isteğe bağlı)

Hardal veya mayonez (isteğe bağlı)

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber, kırmızı biber ve kimyonu bir kapta iyice yoğurun.

Karışımdan küçük köfteler oluşturun. (Genellikle 4-6 adet köfte çıkar.)

Köftelerin Pişirilmesi:

Tavada sıvı yağı ısıtın ve köfteleri her iki tarafı güzelce kızarana kadar pişirin. Kızaran köfteleri bir kenara alın.

Sosun Hazırlanması:

Aynı tavaya salçaları ekleyin ve kısa bir süre kavurun.

Ardından et veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve şekeri de ilave edin.

Sosu kaynamaya bırakın.

Islak Hamburgerin Hazırlanması:

Hamburger ekmeklerini sosun içinde kısa bir süre ıslatın.

Ekmeklerin içine pişmiş köfteleri yerleştirin. Üzerine isteğe bağlı olarak turşu ve sos ekleyin.

Üst ekmeği kapatın ve tekrar sosun içinde kısa bir süre bekletin.