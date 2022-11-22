10 kişinin kaldığı yarışmada eleme formatının değiştiğini jüri üyelerinden Somer Şef duyurdu. Ardından yeni formatın ne olduğunu merak eden vatandaşlar MasterChef'in yeni formatı nedir? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MasterChef'in yeni formatı nedir? MasterChef'in formatı mı değişti?

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'in 134. bölüm fragmanında Somer Şef'in sözleri dikkat çekti. Yeni döneme girdiklerini belirten Somer Şef, eleme sisteminin değiştiğini duyurdu. Peki, MasterChef'in yeni formatı nedir? MasterChef'in formatı mı değişti?İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'İN YENİ FORMATI NEDİR?

Şefler ise adım adım finale ilerleyen 10 yarışmacıya formatın değiştiğini söylüyor. "Artık 10 kişi kaldık, eski eleme formatını bırakıp yeni bir formata geçiyoruz."

"Pazar gecesi potayı 6 kişiyle değil, 4 kişiyle oynayacağız. Eskisi gibi eleme usulü değil, puanlama usulüyle devam edeceğiz."

"HER YEMEK KURTARICI YEMEK OLACAK, HER HATA SİZİ EVE GÖNDERECEK"

Mehmet Şef ise yarışmacılara bu zamana kadar bahsettikleri o anın geldiğini söylüyor. "İşte dediğimiz şey buydu, bireysel yetenekler daha ön planda."

Yarışmacılardan bu haftanın mavi takım kaptanı olabilmeleri için yapmalarını istedikleri yiyecek ise midye dolma.

Evde yapması bir hayli zor olan midye dolma, en sevilen sokak lezzetleri arasında. Mavi takım kaptanlığı için yarışan isimler, canla başla çalışıyor.

Burak Kaya'nın midyelerle sorun yaşadığı ve onları fırlattığını görüyoruz. Ayrıca tek yapamayan o değil, şefler pek çok kez uyarıda bulunuyor.

Fatma Nur'un yeni hafta hakkında değerlendirmesi esnasında "Bu hafta da son 3'e kalırsam zaten..." dediğini duyuyoruz. Danilo Şef değişen formatı hatırlatarak "Artık son 3 yok" diyor. Bakalım bu hafta neler olacak...