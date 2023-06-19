Masterchef ilk yedek kim oldu? 19 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere katılan ilk yarışmacı kimdir? Yedek kadroya giren 1. isim kim?
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Masterchef 2023'ün ana kadroya giren ilk 5 ismi belli olmuştu. Bugün ise yedeklere girecek ilk isim belli olacak. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef ilk yedek kim oldu? 19 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere katılan ilk yarışmacı kimdir? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef'te ana kadroya giren isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ana kadroya giren Güzide, Suna, Seda, Batuhan ve Rıfat'tan sonra bugün yedeklerden yarışmaya hak kazanacak isimler belli olacak. Peki, Masterchef ilk yedek kim oldu? 19 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere katılan ilk yarışmacı kimdir? İşte ayrıntılar...
Ana kadroya giren ilk 5 isim şöyle:
- - Güzide
- - Suna
- - Eda
- - Batuhan
- - Rıfat
Bugün yedeklere girme yarışması oynanacak. Kazanan iki isim yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak.
Masterchef'te bugün Horhor kebabı yapılıyor. En iyi kebabı yapan isim yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak ilk isim olacaktır.
Yedeklere giren ilk isim : Henüz açıklanmadı.
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023