Masterchef ilk yedek kim oldu? 19 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere katılan ilk yarışmacı kimdir? Yedek kadroya giren 1. isim kim?

Masterchef 2023'ün ana kadroya giren ilk 5 ismi belli olmuştu. Bugün ise yedeklere girecek ilk isim belli olacak. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef ilk yedek kim oldu? 19 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere katılan ilk yarışmacı kimdir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef'te ana kadroya giren isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ana kadroya giren Güzide, Suna, Seda, Batuhan ve Rıfat'tan sonra bugün yedeklerden yarışmaya hak kazanacak isimler belli olacak. Peki, Masterchef ilk yedek kim oldu? 19 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere katılan ilk yarışmacı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ana kadroya giren ilk 5 isim şöyle:

- Güzide

- Suna

- Eda

- Batuhan

- Rıfat

MASTERCHEF 2023 ALL STAR BUGÜN NE YARIŞI VAR?

Bugün yedeklere girme yarışması oynanacak. Kazanan iki isim yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak.

MASTERCHEF 2023 YEDEKLERE GİREN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'te bugün Horhor kebabı yapılıyor. En iyi kebabı yapan isim yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak ilk isim olacaktır.

Yedeklere giren ilk isim : Henüz açıklanmadı.